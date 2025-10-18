Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unzulässig montierter Überrollkäfig führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis

Landau (ots)

Am Freitagabend (17.10.2025) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Landau in der Marie-Curie-Straße in Landau einen 23-jährigen VW-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle wurde im Fahrzeug ein unzulässig montierter Überrollkäfig festgestellt. Dieser lies sich mit der bloßen Hand bewegen und dürfte damit keinerlei Schutzfunktion für die Insassen bieten. Zudem konnte der Fahrzeugführer keine Unterlagen zum Überrollkäfig vorlegen. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell