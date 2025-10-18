PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unzulässig montierter Überrollkäfig führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis

Landau (ots)

Am Freitagabend (17.10.2025) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Landau in der Marie-Curie-Straße in Landau einen 23-jährigen VW-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle wurde im Fahrzeug ein unzulässig montierter Überrollkäfig festgestellt. Dieser lies sich mit der bloßen Hand bewegen und dürfte damit keinerlei Schutzfunktion für die Insassen bieten. Zudem konnte der Fahrzeugführer keine Unterlagen zum Überrollkäfig vorlegen. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 18.10.2025 – 10:03

    POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

    Landau (ots) - Am Freitagabend (17.10.2025) gegen 22:50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Landau einen PKW in der Schneiderstraße. Bei dem 47-jährigen Fahrzeugführer konnte im Laufe der Kontrolle Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt werden sollte. Da dem 47-Jährigen die Durchführung dieses ...

  • 18.10.2025 – 10:02

    POL-PDLD: Diebstahl von Bewässerungsregnern - Zeugen gesucht

    Landau-Mörlheim (ots) - Im Zeitraum vom 15.10.2025, 17:00 Uhr bis 17.10.2025, 16:00 Uhr wurden aus einer Lagerhalle im Feld zwischen Landau-Mörlheim und Offenbach ca. 1000 Bewässerungsregner entwendet. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise werden bei der ...

