Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzungsdelikte am Rande des Fests des Federweißen - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Zu zwei Körperverletzungsdelikten mit unbekannten Tätern kam es am Freitagabend (17.10.2025) am Rande des Fests des Federweißen in Landau. Gegen 21:00 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Marktstraße/Blumengasse gemeldet. Beim Eintreffen der Streife konnten keine beteiligten Personen mehr festgestellt werden. Zeugen gaben an, dass Täter und Opfer in unterschiedliche Richtungen weggelaufen wären. Gegen 22:00 Uhr erschienen zwei junge Männer bei der Polizeidienststelle und gaben sich als Geschädigte der Körperverletzung zu erkennen. Sie erlitten durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen im Gesicht. Die Identität der Täter ist nicht bekannt. Gegen 00:45 Uhr kam es im Bereich der Langstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Hintergrund sei ein heruntergefallenes Handy und eine mögliche Beleidigung gewesen. Die zwei 20 und 22 Jahre alten Geschädigten der einen Personengruppe erlitten ebenfalls leichte Gesichtsverletzungen. Zu den Tätern liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

