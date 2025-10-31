PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad gestohlen

Erkelenz (ots)

Zwischen dem 27. Oktober (Montag) und dem 30. Oktober (Donnerstag) stahlen bislang unbekannte Personen ein Motorrad der Marke Yamaha aus einer Tiefgarage an der Montforter Straße. Das Zweirad trug zur Tatzeit Heinsberger Kennzeichen (HS-).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

