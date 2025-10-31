POL-HS: Motorrad gestohlen
Erkelenz (ots)
Zwischen dem 27. Oktober (Montag) und dem 30. Oktober (Donnerstag) stahlen bislang unbekannte Personen ein Motorrad der Marke Yamaha aus einer Tiefgarage an der Montforter Straße. Das Zweirad trug zur Tatzeit Heinsberger Kennzeichen (HS-).
