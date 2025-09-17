PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HPE: Alleinunfall eines Fahrgastkabinenschiffes

65385 Rüdesheim am Rhein (ots)

Im Bereich Rüdesheim, bei Rheinkilometer 525,4, kam es am 16.09.25 gegen 20:15 Uhr zu einem Schiffsunfall. Ein Fahrgastkabinenschiff wollte im Bereich der Anleger bei Rüdesheim am Rhein aufdrehen, also in die entgegengesetzte Richtung wenden und touchierte dabei die Ufersteine. Dadurch entstand ein nicht unerheblicher Schaden am Heck des Kabinenschiffes. Durch die Beschädigung des Antriebes war das Schiff manövrierunfähig und musste wenig später mittig des Rhein Notankern. Zu Beeinträchtigungen der Schifffahrt kam es nur kurzzeitig, da der Rhein an dieser Stelle sehr breit befahrbar ist. Ein weiteres Motorschiff schleppte das Fahrgastkabinenschiff noch in der Nacht an das linke Ufer bei Bingen. Aus Sicherheitsgründen wurden dabei die 71 Passagiere aus den Kabinen gebeten.

Durch das Wasser und Schifffahrtsamt wurde ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Die endgültige Beurteilung der entstandenen Schäden steht noch aus.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz
Wiesbadener Straße 99
55252 Mainz-Kastel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 06134 - 602 6210 bis 6213
https://hpe.polizei.hessen.de/Startseite/

