Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Brand im Badezimmer Eine Person leicht verletzt

Neuenkirchen (ots)

Am Montag (14.07.) gegen 17.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand in einem Einfamilienhaus am Prozessionsweg. Dort kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer im Badezimmer, das durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Es entstand kein Schaden am Gebäude. Eine 33-jährige Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen und ist von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht worden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell