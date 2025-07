Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Kradfahrer stürzt auf nasser Fahrbahn Schwer verletzt

Greven (ots)

Am Montag (14.07.) gegen frühen Abend um 17.20 Uhr, ist ein 23-Jähriger aus Altenberge mit seinem Motorrad auf dem Emsdettener Damm in Richtung Emsdetten unterwegs gewesen. An der Kreuzung Emsdettener Damm / B219 schaltete die dortige Ampel von grün auf gelb, der Motorradfahrer bremste entsprechend ab. Nach ersten Erkenntnissen rutschte er dabei auf der nassen Fahrbahn und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich so schwer, dass ihn ein Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren hat. Bei dem beschädigten Krad liefen Betriebsstoffe aus, die durch die eingesetzte Feuerwehr abgestreut wurden. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell