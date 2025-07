Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Donnerstag (10.07.) ist es gegen 17.15 Uhr auf dem Emsdettener Damm zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Eine 63-Jährige aus Rheine fuhr mit ihrem Opel Corsa den Emsdettener Damm in Richtung Rheine. Kurz hinter der Kreuzung Emsdettener Damm/B219 fuhr sie unter der dortigen Brücke durch. Sie nahm plötzlich ein lautes Poltern auf ihrem Dach wahr und stellte später Beschädigungen auf dem Autodach fest. Von unbekannten Tätern wurden vermutlich Steine auf ihr Autodach geworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Straftat geben können. Zeugen können sich bei der Polizei in Greven unter 02571/928-4455 melden.

