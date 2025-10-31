POL-HS: Radlader entwendet
Hückelhoven-Baal (ots)
Von einem Firmengelände an der Benzstraße entwendeten unbekannte Täter zwischen 17 Uhr am Dienstag (28. Oktober) und 7 Uhr am Mittwoch (29. Oktober) einen dort abgestellten Radlader. Dieser konnte durch den Eigentümer an einem Feldweg geortet und zurückgebracht werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.
