Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radlader entwendet

Hückelhoven-Baal (ots)

Von einem Firmengelände an der Benzstraße entwendeten unbekannte Täter zwischen 17 Uhr am Dienstag (28. Oktober) und 7 Uhr am Mittwoch (29. Oktober) einen dort abgestellten Radlader. Dieser konnte durch den Eigentümer an einem Feldweg geortet und zurückgebracht werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell