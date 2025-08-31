Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schlägerei auf dem Dorffest in Warsow

PR Malchin (ots)

Am späten Samstagabend, dem 30.08.2025, kam es gegen 23:40 Uhr während des Dorffestes von Warsow bei Neukalen zu einer körperlichen zwischen mehreren Personen.

Nach ersten Erkenntnissen fiel ein stark alkoholisierter 33-jährige deutsche Mann auf, weil er andere Teilnehmer des Dorffestes mehrfach verbal anging. Er wurde aufgefordert die Veranstaltung zu verlassen. Der Beschuldigte griff daraufhin einen 27-jährigen deutschen Besucher körperlich an und verletzte diesen leicht.

Als eine dritte Person, ein 49-jährige amerikanischen Staatsbürger, versuchte den Streit zu schlichten, kam es zwischen ihm und dem 33-jährigen Beschuldigten ebenfalls zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Amerikaner wurde dabei auch leicht verletzt und zog nun ein Messer. Weitere anwesende Festbesucher griffen ein und nahmen dem 49-Jährigen das Messer ab.

Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Malchin beruhigten die Situation vor Ort, stellten das Taschenmesser sicher und leiteten mehrere Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung bzw. der versuchten gefährlichen Körperverletzung ein.

Der 33-jährige Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell