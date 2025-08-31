PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motoradfahrer verunglückt in Ueckermünde

Ueckermünde (LK VG) (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 30.08.2025, gegen 14:00 Uhr kam es zum Verkehrsunfall in Ueckermünde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 37-jähriger deutsche Fahrer eines Motorrad Suzuki Bandit die Ueckerstraße in Ueckermünde aus Richtung Zentrum kommend in Richtung Kreisverkehr. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW Mercedes. Dabei stürzte der Motorradfahrer, schleuderte über die Fahrbahn und schlug in eine angrenzende Hausfassade ein.

Der Motorradfahrer wurde dabei schwer jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er kam zunächst zur medizinischen Versorgung ins Ameos-Klinikum Ueckermünde und später in das Universitätsklinikum Greifswald.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 17.000,00 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

