Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletztes Pferd nach Verkehrsunfall in Mölchow

PR Heringsdorf (ots)

Am Samstagabend, dem 30.08.2025, gegen 17:00 Uhr kam es auf der Trassenheider Chaussee in 17449 Mölschow zu einem Verkehrsunfall zwischen einen PKW Ford und einem auf der Straße befindlichen Pferd.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 15-jährigen Reiterin auf einem Feldweg von ihrem Pferd gefallen. Danach rannte das Pferd unkontrolliert auf die Trassenheider Chaussee. Auf dieser Straße näherte sich ein 48-jähriger deutscher Fahrer eines Ford Transits. Es kam zur Kollision zwischen dem Tier und dem Ford, bei welcher das Pferd an der Hinterhand schwer verletzt wurde.

Das Pferd wurde zur Behandlung in eine Tierklinik nach Krakow am See verbracht. Die Reiterin und der Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

