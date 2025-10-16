PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0689 --Gefahrguttransporter mit defektem Reifen aus dem Verkehr gezogen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vahr/Bundesautobahn 27
Zeit: 	15.10.2025, 15:05 Uhr

Spezialisten der Gefahrgutüberwachung der Polizei Bremen stoppten am Mittwoch einen Gefahrguttransporter auf der A27. Die Weiterfahrt musste aufgrund eines beschädigten Reifens untersagt werden.

Ein 52 Jahre alter Berufskraftfahrer war am Mittwochnachmittag mit seinem 40 Tonnen Sattelzug auf dem Weg von Verden nach Bremen. Der Sattelauflieger war mit einem selbstentzündlichen Stoff beladen. Bei einer anschließenden Kontrolle fiel auf, dass der rechte vordere Reifen bis zur Karkasse abgefahren war. Dies stellte ein erhöhtes Risiko für die Verkehrssicherheit dar. Ein sicherer Transport gefährlicher Güter war somit nicht mehr möglich und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen den 52-Jährigen Fahrer sowie gegen den Halter wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

