Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0687 --Auseinandersetzung im Drogenkonsumraum--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Friedrich-Rauers-Straße
Zeit: 	16.10.25, 5.30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in einem Drogenkonsumraum in der Bremer Innenstadt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der zwei Männer verletzt wurden - einer von ihnen schwer, der andere lebensgefährlich.

Einsatzkräfte der Polizei fanden die beiden blutverschmierten Männer in einem Nachtquartiercontainer auf dem Gelände des Drogenkonsumraums in der Friedrich-Rauers-Straße. Beide wurden umgehend notärztlich versorgt und in Krankenhäuser gebracht.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

