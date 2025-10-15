PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0685 --Zeugen nach Raub in Mittelshuchting gesucht--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Ortkampsweg /Bi'n Eekhoff
Zeit: 	14.10.2025, 20:45 Uhr

Am Dienstagabend überfielen drei Unbekannte einen 57 Jahre alten Bremer auf der Straße. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe.

Gegen 20.45 Uhr verließ der Mann eine Straßenbahn der Linie 1 an der Haltestelle "Mittelshuchtinger Dorfstraße". Dort sprach ihn eine Person an und forderte die Herausgabe seiner Geldbörse und seines Mobiltelefons. Als der Mann versuchte, sich zu entfernen, verfolgten ihn der mutmaßliche Täter und zwei weitere Personen. An der Kreuzung Ortkampswegweg / Bi'n Eekhoff griffen die drei den 57-Jährigen an und traten ihn mehrfach. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Danach bemerkte der Mann, dass seine Geldbörse fehlte.

Die drei Verdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: - etwa 15 Jahre alt - Schwarze, kurze Haare - dunkle Kleidung - Sprachen deutsch mit unbekannten Akzent

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zwischen 20:30 und 21:00 Uhr im Bereich der Haltestelle "Mittelshuchtinger Dorfstraße" und der Kreuzung Ortkampswegweg / Bi'n Eekhoff verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter Telefon 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Jan Kiss
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

