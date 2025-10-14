PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0682 --Zeugen nach Bränden im Bremer Osten gesucht--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Osterholz, Ellernerbrok-Schevemoor, Graubündener Straße/Sankt-Moritz-Straße

Zeit: 13.10.25, 21:00 Uhr bis 21:30 Uhr

Am Montagabend brannte es im Stadtteil Osterholz dreimal innerhalb kurzer Zeit. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Zunächst meldete eine Anwohnerin gegen 21 Uhr ein brennendes Dixi-Klo in der Graubündener Straße. Etwa zwanzig Minuten später brannte eine Mülltonne in der Sankt-Moritz-Straße gefolgt von einer brennenden Fußmatte vor einem Imbiss in der Graubündener Straße. In allen drei Fällen konnten die Brände schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Montagabend zwischen 21 Uhr und 21:30 Uhr verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat. Insbesondere auch Personen und Geschäftsinhaber, die eine Videoüberwachung in dem Gebiet installiert haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

