Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0680 --Spuren im Sand - Polizei stellt flüchtigen Intensivtäter--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Landrat-Christians-Straße Zeit: 12.10.25, 15 Uhr

Dank eines aufmerksamen Zeugen und Spuren im Sand gelang Einsatzkräften der Bremer Polizei am Sonntagnachmittag die vorläufige Festnahme eines 16-jährigen Intensivtäters. Der Jugendliche hatte zuvor versucht, eine 82 Jahre alte Frau in einer Bankfiliale in Blumenthal zu bestehlen.

Der 16-Jährige hielt sich im Vorraum einer Bank in der Landrat-Christians-Straße auf und beobachtete die Seniorin beim Geldabheben. Während er sie in ein Gespräch verwickelte, griff er in ihre Jackentasche und versuchte die frisch abgehobenen Geldscheine an sich zu nehmen. Ein 54-jähriger Bremer, der den Vorfall zufällig bemerkte, reagierte geistesgegenwärtig: Er zog den jungen Dieb von der Frau weg und verhinderte so Schlimmeres. Der ertappte Jugendliche bedrohte den Zeugen daraufhin mit dem Tode und flüchtete.

Schnell eingetroffene Einsatzkräfte leiteten eine Fahndung ein. Auf einem nahegelegenen Spielplatz entdeckten sie frische Fußspuren im Sand, die sie direkt in ein angrenzendes Waldstück führten. Dort fanden die Einsatzkräfte den Verdächtigen - der bei ihrem Anblick sofort die Flucht ergriff. Doch die Polizistinnen und Polizisten waren schneller: Nach kurzer Verfolgung konnte der Jugendliche gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Ermittler weiteres Diebesgut aus einer anderen Tat. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen lobt ausdrücklich das couragierte Eingreifen des Zeugen, der durch sein entschlossenes Handeln dazu beitrug, dass der Täter gefasst werden konnte.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell