Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0677 --Lebensgefährliche Verletzungen bei Auseinandersetzung - 39-Jähriger festgenommen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz
Zeit: 	12.10.2025, 02:25 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 26 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden ist. Einsatzkräfte nahmen einen 39-Jährigen fest.

Gegen 02:25 Uhr geriet ein 26-jähriger Mann auf dem Bahnhofsplatz mit einem Unbekannten in einen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Der 26-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte stellten einen 39 Jahre alten Verdächtigen, der im Zusammenhang mit dem Vorfall stand.

Kurze Zeit später kam es am Bahnhofsplatz zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 44 Jahre alter Mann durch denselben Tatverdächtigen verletzt worden war. Lebensgefahr bestand nicht.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen und nach Sichtung von Videoaufzeichnungen konnte der Tatablauf des ersten Vorfalls rekonstruiert werden. Dabei zeigte sich, dass der 39-Jährige den 26 Jahre alten Mann zunächst gewürgt, mehrfach geschlagen und zu Boden gebracht hatte. Anschließend hob er den Oberkörper des am Boden Liegenden an und stieß diesen wiederholt zu Boden, bis der 26-Jährige das Bewusstsein verlor. Als der Täter von Passanten weggedrängt wurde, trat er erneut gegen den Kopf des Bewusstlosen und flüchtete. Der 26 Jahre alte Mann schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen ermitteln gegen den 39-jährigen Mann wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Eine Haftprüfung dauert derzeit an. Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein circa 30 Jahre alter Mann, der die erste Tat gesehen hat und couragiert dazwischen ging. Er trug eine Steppjacke, die im Brust und Schulter Bereich schwarz und darunter weiß ist. Der Mann sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

