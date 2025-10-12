Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0678 --Schwules Paar beleidigt und bedroht - Polizei stellt Tatverdächtigen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 11.10.2025, 20:10 Uhr

In der Bahnhofsvorstadt wurde am Samstagabend ein Paar von einem zunächst Unbekannten aufgrund ihrer sexuellen Orientierung beleidigt und bedroht. Einsatzkräfte stellten vor Ort noch einen 22-jährigen Tatverdächtigen.

Das Paar wandte sich am Abend auf dem Bahnhofsplatz an Polizeikräfte und schilderte, an einer Haltestelle von einem Mann angesprochen worden zu sein. Der Unbekannte habe sie gefragt, ob sie homosexuell seien. Nachdem das Paar dies bejaht hatte, habe der Mann sie beschimpft und bedroht, sie umzubringen. Als sie den Mann daraufhin filmten, flüchtete er. Die Polizisten stellten noch vor Ort einen 22 Jahre alten Mann.

Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Bedrohung gefertigt. Außerdem führten die Einsatzkräfte eine Gefährderansprache mit dem Mann durch und erteilten diesem einen Platzverweis.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell