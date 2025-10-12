PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0678 --Schwules Paar beleidigt und bedroht - Polizei stellt Tatverdächtigen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz
Zeit: 	11.10.2025, 20:10 Uhr

In der Bahnhofsvorstadt wurde am Samstagabend ein Paar von einem zunächst Unbekannten aufgrund ihrer sexuellen Orientierung beleidigt und bedroht. Einsatzkräfte stellten vor Ort noch einen 22-jährigen Tatverdächtigen.

Das Paar wandte sich am Abend auf dem Bahnhofsplatz an Polizeikräfte und schilderte, an einer Haltestelle von einem Mann angesprochen worden zu sein. Der Unbekannte habe sie gefragt, ob sie homosexuell seien. Nachdem das Paar dies bejaht hatte, habe der Mann sie beschimpft und bedroht, sie umzubringen. Als sie den Mann daraufhin filmten, flüchtete er. Die Polizisten stellten noch vor Ort einen 22 Jahre alten Mann.

Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Bedrohung gefertigt. Außerdem führten die Einsatzkräfte eine Gefährderansprache mit dem Mann durch und erteilten diesem einen Platzverweis.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 16:02

    POL-HB: Nr.: 0676 --Demonstrationsgeschehen am Samstag

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Stadtgebiet Zeit: 11.10.2025, 13:45 Uhr - 15:25 Uhr Am Samstagvormittag begleiteten Einsatzkräfte der Polizei Bremen eine angemeldete Versammlung in Form eines Aufzuges, an dem in der Spitze bis zu 420 Menschen teilnahmen. Der Aufzug und die anschließende Kundgebung verliefen nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt friedlich und ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 14:03

    POL-HB: Nr.: 0675 --Fußgänger schwer verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 10.10.2025, 16:55 Uhr In der Östlichen Vorstadt wurde am Freitagnachmittag ein 52 Jahre alter Mann von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 76-Jährige gegen 16:55 Uhr mit seinem Auto die Straße Vor dem Steintor in stadtauswärtiger Richtung, als plötzlich ein Mann zwischen zwei ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 13:28

    POL-HB: Nr.: 0674 --Snackautomat ausgeräumt - Täter gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen- Schwachhausen, OT Bürgerpark, Alter Hollerallee Zeit: 11.10.2025, 04:25 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht zu Samstag einen 37-Jährige in Schwachhausen. Der Mann hatte zuvor die Scheibe eines Snackautomaten eingeschlagen und diverse Lebensmittel entwendet. In Schwachhausen schlug gegen 04:25 Uhr ein bis dato Unbekannter mittels eines Backsteines einen Snackautomaten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren