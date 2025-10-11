Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0675 --Fußgänger schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 10.10.2025, 16:55 Uhr

In der Östlichen Vorstadt wurde am Freitagnachmittag ein 52 Jahre alter Mann von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 76-Jährige gegen 16:55 Uhr mit seinem Auto die Straße Vor dem Steintor in stadtauswärtiger Richtung, als plötzlich ein Mann zwischen zwei parkenden Autos auf die Fahrbahn trat. Der Fußgänger wurde frontal von dem Fahrzeug des 76-Jährigen erfasst und dabei schwer verletzt. Einsatzkräfte der Polizei Bremen übernahmen die Erstversorgung, bevor der 52-Jährige anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Straße Vor dem Steintor musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Die Polizei Bremen hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

