POL-HB: Nr.: 0673 --22-Jähriger von Gruppe attackiert

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, Friedrich-Ebert-Straße Zeit: 10.10.2025, 13:15

Eine Gruppe von Unbekannten griff am Freitag in der Neustadt einen 22 Jahre alten Mann an. Dabei schlugen sie auf ihn ein und traten mehrfach gegen seinen Kopf. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der 22-Jährige befand sich gegen 13:15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße, als plötzlich drei unbekannte Männer auf ihn zukamen und einer von ihnen ihm unmittelbar mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend schlugen alle drei mehrfach auf den Mann ein und traten ihm auch gegen den Kopf. Erst als mehrere Zeugen durch lautes Hupen auf sich aufmerksam machten, flohen die Männer. Der 22-Jährige Mann wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Alle drei sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt und ungefähr 1,75 bis 1,85 Meter groß sein. Einer von ihnen trug eine hellblaue Trainingsjacke, eine beigefarbene Kappe sowie eine weite Baggy Jeans. Der andere Angreifer trug einen grauen Kapuzenpullover und eine helle Baggy Jeans. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

