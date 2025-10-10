Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0671 --Bremen-Walle: Blockadeaktion von Umweltaktivisten--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Getreidestraße Zeit: 10.10.2026, 10.00 Uhr

Seit kurz nach 10 Uhr blockieren rund 100 Umwelt- und Klimaaktivisten, teils vermummt, die Zufahrt zu einem Hafendienstleister in der Getreidestraße im Stadtteil Walle.

Die Polizei Bremen ist mit Einsatzkräften vor Ort. Die Versammlung wurde als solche eingestuft. Mehrfach wurden die Teilnehmenden aufgefordert, ihre Vermummung abzulegen. Da dies ignoriert wurde, stellt die Polizei derzeit die Personalien der beteiligten Personen fest.

Weitere Maßnahmen sowie Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und des Verdachts der Nötigung, da Zulieferer durch die Aktion blockiert wurden, dauern an.

