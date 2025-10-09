POL-HB: Nr.: 0670--Vermisster tot aufgefunden--
Bremen (ots)
-
Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Am Lehester Deich Zeit: 09.10.25, 10.40 Uhr
Der seit dem 9. Januar 2024 vermisste Heiko Strunk aus Bremen-Horn wurde am Donnerstagvormittag an einem Graben in Horn-Lehe tot aufgefunden.
Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zur Todesursache dauern an.
Die Polizei Bremen bittet um Rücknahme der Fahndung und Löschung der Fotoaufnahmen.
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de
Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell