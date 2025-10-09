Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0670--Vermisster tot aufgefunden--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Am Lehester Deich Zeit: 09.10.25, 10.40 Uhr

Der seit dem 9. Januar 2024 vermisste Heiko Strunk aus Bremen-Horn wurde am Donnerstagvormittag an einem Graben in Horn-Lehe tot aufgefunden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Die Polizei Bremen bittet um Rücknahme der Fahndung und Löschung der Fotoaufnahmen.

