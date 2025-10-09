PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0667 --Autofahrer erleidet Krankheitsfall und verursacht schweren Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Hermann-Koenen-Straße/Sebaldsbrücker Heerstraße
Zeit: 	08.10.2025, 20 Uhr

Ein 56 Jahre alter Autofahrer erlitt in Sebaldsbrück am Mittwochabend einen Krankheitsfall und prallte gegen ein anderes Auto. Der Mann und eine 39-Jährige mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 20 Uhr befuhr der 56-Jährige mit seinem Toyota die Hermann-Koenen-Straße, als er einen Krankheitsfall erlitt und die Kontrolle über sein Auto verlor. Er prallte daraufhin ungebremst gegen einen an der Ampel stehenden Skoda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda mehrere Meter weit in die Sebaldsbrücker Heerstraße geschleudert und kam zum Stehen. Mehrere Ersthelfer eilten zum 56-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar war. Die 39-Jährige Skoda-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Beide wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 35.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

