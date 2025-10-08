Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0664 --Zeugenaufruf nach Straßenraub--

Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Buntentorsteinweg Zeit: 06.10.2025, 21 Uhr

Eine 76 Jahre alte Frau ist am Montagabend von zwei Männern in der Neustadt ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21 Uhr wurde die Frau im Buntentorsteinweg von einem Unbekannten angesprochen und nach Geld gefragt. Als sie ihm das Geld geben wollte, sah sie, dass er eine Flasche mit Alkohol in seiner Jackentasche hatte. Daraufhin sagte sie ihm, dass sie nicht für Alkohol spende. Der Mann wurde daraufhin wütend. Ein weiterer Unbekannter kam dazu und schubste die 76-Jährige von hinten, sodass sie mit ihrem Fahrrad umkippte und auf den Boden fiel. Daraufhin entrissen die beiden Männer ihre Geldbörse und flüchteten. Die Frau klagte über leichte Schmerzen im Arm und an der Schulter, eine rettungsdienstliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Die Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet und sind offensichtlich dem Trinker- und Obdachlosenmilieu zuzuordnen.

Die Polizei sucht nach den Räubern und fragt: "Wer hat am Montagabend im Buntentorsteinweg verdächtige Beobachtungen gemacht?" Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 / 362 - 3888 zu melden.

