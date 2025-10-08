Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0660 --Polizei fasst Tatverdächtige nach Wohnungsbetrug--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Neu-Schwachhausen, Zeit: 04.10.2025

Nachdem eine 24-Jährige im Internet auf eine falsche Wohnungsanzeige in Schwachhausen reingefallen war, fingierte sie daraufhin ein Treffen mit den Betrügern und alarmierte die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine 41-Jährige und einen 64 Jahre alten Mann.

Eine 24 Jahre alte Frau suchte auf Online-Plattformen nach einer Wohnung in Bremen. Über eine Internetseite wurde sie auf ein Angebot im Ortsteil Neu-Schwachhausen aufmerksam und kontaktierte den vermeintlichen Vermieter. Nachdem alle Formalitäten geklärt waren, zahlte sie die Kaution. Einen Wohnungsschlüssel oder eine Rückmeldung bekam die 24-Jährige nicht. Da die Wohnungsanzeige noch online war, vereinbarte die 24-Jährige unter einem anderen Namen am vergangenen Samstag eine Wohnungsbesichtigung und alarmierte die Einsatzkräfte der Polizei Bremen. Bei dem fingierten Treffen stellten die Polizisten eine 41 Jahre alte Frau und einen 64-Jährigen und nahmen sie fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Autos des 64-Jährigen sowie der Wohnadresse der Beiden wurden Datenträger, Bargeld sowie weitere Beweismittel beschlagnahmt.

Das Duo wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen in eine Wache gebracht. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen Betruges eingeleitet. Auch wird geprüft, ob sie für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich sind. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

