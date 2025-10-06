PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0659--Autofahrer flüchtet vor Polizei--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Osterholz, OT Tenever, Osterholzer Heerstraße
Zeit: 	04.10.2025, 17:30 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle am späten Samstagnachmittag kam es in Osterholz zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Ein Polizist aus Niedersachsen, der gerade auf dem Weg zu Arbeit war, befuhr gegen 17:30 Uhr die Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Hannover und erkannte ein Auto wieder, welches sich in der Vergangenheit einer Polizeikontrolle entzog. Der Polizist fuhr dem Fahrzeug hinterher und alarmierte die Einsatzkräfte der Polizei Bremen. In der Osterholzer Heerstraße Ecke Heiligenbergstraße hielten sie den BMW an. Als sie an das Auto herantraten, beschleunigte der Fahrer einmal stark und scherte über den Fußweg aus, so dass ein Polizist ausweichen musste. Um die weitere Flucht zu unterbinden, schoss ein Polizist auf einen Reifen. Verletzt wurde niemand. Der BMW-Fahrer flüchtete daraufhin stadteinwärts. Kurze Zeit später fanden die Polizisten das flüchtige Auto in der Engadiner Straße. Der Fahrer war zu Fuß geflüchtet. Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-14850 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 10:37

    POL-HB: Nr.: 0660--Farbparolen an Schule und Uni in Horn--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Vorkampsweg und Universitätsboulevard Zeit: 03. bis 05.10.25 Am Wochenende wurden eine Schule und eine Universität in Horn-Lehe mit Farbe beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen. Unbekannte sprühten mit roter und blauer Farbe mehrere politisch motivierte Schriftzüge, wie "FCK Linke", "Deutschland braucht rechts", an eine Außenfassade, einen Treppenaufgang und an die ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 13:30

    POL-HB: Nr.: 0658 --Kontrollen im Bahnhofsquartier - Mann hustet Kokain aus dem Mund--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 04.10.2025-05.10.2025, 18 - 2 Uhr Die Polizei Bremen führte von Samstag bis in die Nacht im Bahnhofsquartier Kontrollen durch. Dabei wurden über 20 Personen kontrolliert und Messer sowie Cannabis und Kokain beschlagnahmt. Neben der Bekämpfung der wahrnehmbaren Drogen- und Straßenkriminalität in der ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 12:58

    POL-HB: Nr.: 0657 --Autofahrer baut Unfall und flüchtet--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Osterdeich Zeit: 04.10.2025, 19:15 Uhr Im Ortsteil Ostertor kam es am Samstag zu einem Unfall, bei dem mehrere Autos beschädigt worden sind. Eine 61-Jährige wurde dabei verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 19:15 Uhr war eine 61 Jahre alte Frau mit ihrem Ford auf dem Osterdeich in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren