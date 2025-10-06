POL-HB: Nr.: 0659--Autofahrer flüchtet vor Polizei

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Osterholzer Heerstraße Zeit: 04.10.2025, 17:30 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle am späten Samstagnachmittag kam es in Osterholz zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Ein Polizist aus Niedersachsen, der gerade auf dem Weg zu Arbeit war, befuhr gegen 17:30 Uhr die Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Hannover und erkannte ein Auto wieder, welches sich in der Vergangenheit einer Polizeikontrolle entzog. Der Polizist fuhr dem Fahrzeug hinterher und alarmierte die Einsatzkräfte der Polizei Bremen. In der Osterholzer Heerstraße Ecke Heiligenbergstraße hielten sie den BMW an. Als sie an das Auto herantraten, beschleunigte der Fahrer einmal stark und scherte über den Fußweg aus, so dass ein Polizist ausweichen musste. Um die weitere Flucht zu unterbinden, schoss ein Polizist auf einen Reifen. Verletzt wurde niemand. Der BMW-Fahrer flüchtete daraufhin stadteinwärts. Kurze Zeit später fanden die Polizisten das flüchtige Auto in der Engadiner Straße. Der Fahrer war zu Fuß geflüchtet. Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-14850 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft dauern derzeit an.

