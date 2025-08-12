Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Zollkontrolle statt Liebeserklärung

Nicht angemeldete Einfuhr von Diamantring am Flughafen FKB gestoppt

Karlsruhe (ots)

Heute Morgen kontrollierten Einsatzkräfte des Zolls am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen 24-jährigen britischen Staatsangehörigen bei der Einreise aus London.

Im Reisegepäck des Mannes befand sich ein Diamantring im Wert von über 2.200 Euro, der nach eigenen Angaben für einen Heiratsantrag an seine in Baden-Württemberg lebende Freundin bestimmt war. Zusätzlich führte er zwei Liter Whisky mit sich.

Der Reisende hatte weder den Schmuck noch den Alkohol, wie gesetzlich vorgeschrieben, beim Zoll angemeldet.

Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, wurde neben den fälligen Einfuhrabgaben von ca. 500 Euro auch eine Strafsicherheit in Höhe von 500 Euro erhoben. Nach Zahlung des Gesamtbetrags von 1.000 Euro konnte er seine Reise fortsetzen.

"So romantisch der Anlass auch sein mag, auch bei persönlichen Geschenken, wie etwa Schmuck oder Genussmitteln, gelten bei der Einreise aus einem Nicht-EU-Staat klare Freimengen und Anmeldepflichten. Wer diese nicht beachtet, muss mit zusätzlichen Kosten und mitunter einem Steuerstrafverfahren rechnen.", so Alina Holm, Sprecherin beim Hauptzollamt Karlsruhe.

