HZA-KA: Zoll stellt Zigaretten bei Reisendem am Flughafen FKB sicher

Karlsruhe (ots)

Einsatzkräfte des Hauptzollamts Karlsruhe haben am 9. August 2025 bei einer Kontrolle am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) insgesamt 1.800 Stück unverzollte Zigaretten festgestellt.

Der kosovarische Staatsangehörige war zuvor aus Nordmazedonien eingereist und hatte den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren gewählt. Bei der Kontrolle seines Handgepäcks entdeckten die Beamten zehn Stangen Zigaretten. Nach Abzug der zulässigen Freimenge verblieben 1.800 Stück, für die Einfuhrabgaben in Höhe von 342,00 Euro erhoben wurden.

Gegen den Mann wurde noch vor Ort ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Nach Zahlung der Abgaben konnte er seine Reise fortsetzen.

"Reisende sollten sich vor der Einreise in die Europäische Union über die geltenden Freimengen und Abgabensätze informieren. Verstöße können schnell teuer werden und ein Strafverfahren nach sich ziehen.", betonte Alina Holm, Sprecherin des Hauptzollamts Karlsruhe.

