Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hassel sind am Donnerstag, 2. Oktober 2025, zwei Personen verletzt worden. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen war gegen 12.35 Uhr mit ihrem Wagen auf der Ulfkotter Straße in Richtung Hassel unterwegs, von wo aus sie nach links auf die A52 in Richtung Gladbeck abbiegen wollte. Zeitgleich kam ihr ein 51 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen mit seinem Auto entgegen, der auf der Ulfkotter Straße in Richtung Dorsten fuhr. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der 51-Jährige schwer und die 32-Jährige leicht verletzt wurde. Beide Gelsenkirchener wurden vor Ort erstversorgt und dann zur weiteren medizinischen Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Ein Kind, das im Fahrzeug der 32-Jährigen saß, blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Da die Polizei für die Dauer der Unfallaufnahme die Ulfkotter Straße in Höhe der Autobahnanschlussstelle sperren musste, staute sich der Verkehr zeitweise. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

