PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hassel sind am Donnerstag, 2. Oktober 2025, zwei Personen verletzt worden. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen war gegen 12.35 Uhr mit ihrem Wagen auf der Ulfkotter Straße in Richtung Hassel unterwegs, von wo aus sie nach links auf die A52 in Richtung Gladbeck abbiegen wollte. Zeitgleich kam ihr ein 51 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen mit seinem Auto entgegen, der auf der Ulfkotter Straße in Richtung Dorsten fuhr. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der 51-Jährige schwer und die 32-Jährige leicht verletzt wurde. Beide Gelsenkirchener wurden vor Ort erstversorgt und dann zur weiteren medizinischen Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Ein Kind, das im Fahrzeug der 32-Jährigen saß, blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Da die Polizei für die Dauer der Unfallaufnahme die Ulfkotter Straße in Höhe der Autobahnanschlussstelle sperren musste, staute sich der Verkehr zeitweise. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 10:25

    POL-GE: Brand in Ückendorf/Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt nach einem Brand in einem leer stehenden Gebäude in Ückendorf. Ein Zeuge hatte am Mittwochmorgen, 1. Oktober 2025, gegen 8.30 Uhr die Feuerwehr zur Almastraße in Ückendorf alarmiert. Dort brannte Unrat vor einem leer stehenden Haus. Die Wehrleute löschten das Feuer, das teilweise bereits auf die Fassade ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 10:21

    POL-GE: Unbekannte Frau raubt Halskette - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Raub in Horst am Mittwoch, 1. Oktober 2025, sucht die Polizei die Täter sowie Zeugen des Vorfalls. Eine 49-Jährige aus Gelsenkirchen war gegen 14.45 Uhr auf der Industriestraße unterwegs, wo kurz vor der Essener Straße eine unbekannte Frau an sie herantrat. Diese riss ihr unter Vorhalt eines Messers eine Kette vom Hals und stieg danach in ein weißes Auto der Marke BMW, in welchem die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren