POL-HB: Nr.: 0661 --Vermummte Gruppe verbrennt Israel-Flagge - Polizei ermittelt

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 07.10.25, 19.10 Uhr

Am Dienstagabend verbrannte eine Gruppe vermummter Personen in Gröpelingen eine israelische Flagge und zündete pyrotechnische Gegenstände. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie weiterer Straftatbestände aufgenommen.

Gegen 19.10 Uhr wurde der Polizei eine Ansammlung von etwa 30 Personen im Bereich der Gröpelinger Heerstraße / Ecke Königsberger Straße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen zündeten die teils vermummten Personen Feuerwerkskörper, Bengalos und Rauchstäbe auf dem Gleiskörper der Straßenbahn und skandierten pro-palästinensische Parolen. Auf Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras am Bürgermeister-Koschnick-Platz war zu erkennen, dass eine israelische Flagge in Brand gesetzt wurde, während in der Menge mehrere Palästina-Flaggen geschwenkt wurden. Passanten löschten das Feuer kurz darauf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Gruppe bereits entfernt. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten im Bereich des Grünzug West drei Personen kontrolliert werden.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt unter anderem wegen Volksverhetzung, Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten sowie Verstößen gegen das Sprengstoff- und Versammlungsgesetz.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

