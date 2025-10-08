Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0662 --Fahrgast beleidigt Straßenbahnfahrer rassistisch--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, UT Utbremen, Utbremer Straße Zeit: 07.10.25, 16.15 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde ein 30 Jahre alter Straßenbahnfahrer in Walle während seines Dienstes rassistisch beleidigt und bedroht. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der Fahrer der Linie 10 hielt gegen 16:15 Uhr an der Haltestelle Utbremer Straße. Aufgrund eines technischen Defekts konnte er einem Rollstuhlfahrer den Einstieg nicht ermöglichen. Ein unbeteiligter Fahrgast beleidigte daraufhin den Fahrer, der eine schwarze Hautfarbe hat, mit rassistischen Äußerungen und ging anschließend aggressiv auf die Fahrerkabine zu. Der Mann spuckte und schlug mit der Faust gegen die Scheibe, bevor er die Straßenbahn verließ und flüchtete.

Der Tatverdächtige wird als 20 bis 30 Jahre alt, mit dunklem Teint, Vollbart und weißem T-Shirt beschrieben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell