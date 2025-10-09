PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0665 --Fußgängerin löst Bremsmanöver aus - mehrere Busfahrgäste verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz
Zeit: 	08.10.2025, 12:25 Uhr

In der Bahnhofsvorstadt kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrgäste eines Linienbusses leichte Verletzungen erlitten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte eine 26-Jährige gegen 12:25 Uhr den Gleisbereich am Bahnhofsplatz, ohne auf den dortigen Verkehr zu achten und übersah einen heranfahrenden Bus. Der 52 Jahre alte Busfahrer hupte mehrfach, doch die Frau reagierte nicht. Daraufhin leitete er eine Gefahrenbremsung ein und konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern. Durch den Bremsvorgang stürzten daraufhin mehrere Menschen zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die 26-Jährige blieb unverletzt.

Die Einsatzkräfte der Polizei Bremen fertigten gegen die 26-Jährige eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

