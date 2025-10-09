PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0666--Erneut Einbrecher festgenommen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Osterholz, OT Tenever, Andernacher Straße
Zeit: 	09.10.2025, 03:05 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am frühen Donnerstagmorgen einen 18 Jahre alten Mann in Tenever fest, nachdem dieser zusammen mit zwei weiteren Unbekannten in eine Ganztagsschule in der Andernacher Straße eingebrochen war.

Eine Anwohnerin aus der Neuwieder Straße hörte gegen 03:05 Uhr Einbruchgeräusche vom Gelände der nahegelegenen Schule in der Andernacher Straße und alarmierte umgehend die Polizei. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten dann insgesamt drei Personen feststellen, welche beim Erblicken der Polizei zu Fuß vom Schulgelände flüchteten. Einer Streifenwagenbesatzung gelang es schließlich, einen der Tatverdächtigen auf einem Zaun zu stellen und festzunehmen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des 18-Jährigen stellten die Polizisten eine Sturmhaube sowie mehrere Einweg-Gummihandschuhe fest. Die beiden anderen Personen flüchteten unerkannt und getrennt voneinander in unterschiedliche Richtungen. Sie wurden nahezu übereinstimmend wie folgt beschrieben: Männlich, 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, 20 bis 25 Jahre alt, dunkle Bekleidung.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362 3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

