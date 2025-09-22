PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Ermittlungsverfahren nach exhibitionistischem Vorfall am Bahnhof Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Abend des 20. September 2025 gegen 20:20 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Idar-Oberstein von zwei jugendlichen Mädchen angesprochen. Die 15- und 16-jährigen Mädchen berichteten den Beamten, dass ein Mann auf dem Bahnsteig 1 in unmittelbarer Nähe zu ihnen an seinem Glied manipuliert habe. Nachdem die Mädchen sich von dem Mann entfernten, lief dieser ihnen nach. Die Bundespolizisten konnten den Tatverdächtigen am Ende von Bahnsteig 1 mit heruntergelassener Hose antreffen. Bei dem Mann handelte es sich um einen 45-jährigen Deutschen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus der Maßnahme entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Die beiden Mädchen wurden von der Mutter der 16-Jährigen abgeholt und in Sicherheit gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

