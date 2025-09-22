Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Hund aus Fahrzeug entwendet - zurück beim Besitzer

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am 20. September 2025 gegen 22:30 Uhr stellten Beamten der Bundespolizei im Dienstgebäude des Bundespolizeireviers Neustadt an der Weinstraße eine Person fest, die einen Hund ohne Leine führte. Der 24-jährige polnische Staatsangehörige gab gegenüber den Beamten an, den Hund gefunden zu haben. Der Mann sowie der Hund wurden zur Sachverhaltsaufklärung in das Bundespolizeirevier Neustadt an der Weinstraße verbracht. Bei einer Internetrecherche konnte festgestellt werden, dass der Hund als vermisst gemeldet war. Der Besitzer wurde aufgrund der Vermisstenmeldung telefonisch informiert. Auf dem Revier gab der Mann an, seinen Hund am Nachmittag des 20.Septembers 2025 für 20 Minuten alleine in seinem Auto gelassen zu haben. Als er von seinem Termin zurückkam, war der Hund nicht mehr im Auto. Da die Größe des Hundes und die Größe der Öffnung der Fensterscheibe nicht übereinstimmte, liegt die Vermutung nahe, dass der Hund aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass eine Zeugin den 24-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Autos beobachtet hatte. Der 24-jährige Mann wurde in der Nacht der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße übergeben. Der Hund wurde seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet.

