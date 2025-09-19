Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Knall vor dem Hauptbahnhof führt zur Festnahme

Kaiserslautern (ots)

Am 18. September 2025 gegen 13:05 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern einen lauten Knall vor dem Hauptbahnhof Kaiserslautern wahr. Zunächst bestand der Verdacht einer Sachbeschädigung. Im Rahmen der Überprüfung kontrollierten die Beamten einen 46-jährigen Deutschen. Bei der Abfrage seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mainz wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz sowie zwei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung sowohl der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach aufgrund Körperverletzung, wie auch des Amtsgerichts Rüsselsheim aufgrund eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vorlagen. Da der 46-jährige die geforderte Geldstrafe von 900 Euro nicht zahlen konnte, muss er nun eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Er wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal eingeliefert. Woher der Knall kam, konnte letztendlich nicht mehr ermittelt werden.

