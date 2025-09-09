PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Züge mit Steinen beworfen - Zeugenaufruf

BPOL-KL: Züge mit Steinen beworfen - Zeugenaufruf
  • Bild-Infos
  • Download

Ludwigshafen/Schifferstadt (ots)

In der letzten Woche wurden in drei Fällen auf der Bahnstrecke Ludwigshafen - Neustadt an der Weinstraße, insbesondere im Abschnitt zwischen Ludwigshafen Mundenheim und Schifferstadt, fahrende Züge mutmaßlich mit Steinen beworfen.

Durch den Steinbewurf wurde bereits eine Vielzahl von Scheiben beschädigt. Bisher wurde niemand verletzt, wenngleich die Gefahr für Fahrgäste und Zugpersonal nicht unerheblich ist.

Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung wurde durch die Bundespolizei eingeleitet.

Der Sachschaden beläuft sich mittlerweile auf einem fünfstelligen Bereich.

Zudem bittet die Bundespolizei um Mithilfe, falls Sie entlang der benannten Bahnstrecke verdächtige Personen oder auffällige Beobachtungen gemacht haben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 08:36

    BPOL-KL: Mann versteckt sich in Zugtoilette - Haftbefehl

    Mainz (ots) - Am 9. September 2025 um 02:00 Uhr wird die Bundespolizei im Hauptbahnhof Mainz zum auf Gleis 4 eingefahrenen IC 60403 zur Unterstützung durch eine Zugbegleiterin angefordert. Ein Mann hatte sich in der Zugtoilette eingeschlossen, um sich der Fahrkartenkontrolle zu entziehen, da er nicht über den erforderlichen Fahrschein verfügte. Die Polizisten öffneten die Tür und nahmen den Mann mit zur Dienststelle, ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 11:35

    BPOL-KL: Unbekannter schlägt und tritt einen 10-Jährigen am Hauptbahnhof Mainz - Zeugenaufruf

    Mainz (ots) - Am Abend des 4. September 2025 gegen 20:00 Uhr erschien ein 10-jähriger Junge in Begleitung seiner Erziehungsberechtigten bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz. Der Junge gab an, am selben Tag gegen 16:45 Uhr von einem unbekannten Mann im Hauptbahnhof Mainz, am Treppenabgang zu Bahnsteig 6/8, zunächst getreten und anschließend mit der Faust ins ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:32

    BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am HBF Mainz

    Mainz (ots) - Am frühen Morgen des 4. September 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Mainz einen alkoholisierten Mann. Bei der Überprüfung der Personalien konnte festgestellt werden, dass gegen den 57-jährigen polnischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen sowie Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren