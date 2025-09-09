Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Züge mit Steinen beworfen - Zeugenaufruf

Ludwigshafen/Schifferstadt (ots)

In der letzten Woche wurden in drei Fällen auf der Bahnstrecke Ludwigshafen - Neustadt an der Weinstraße, insbesondere im Abschnitt zwischen Ludwigshafen Mundenheim und Schifferstadt, fahrende Züge mutmaßlich mit Steinen beworfen.

Durch den Steinbewurf wurde bereits eine Vielzahl von Scheiben beschädigt. Bisher wurde niemand verletzt, wenngleich die Gefahr für Fahrgäste und Zugpersonal nicht unerheblich ist.

Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung wurde durch die Bundespolizei eingeleitet.

Der Sachschaden beläuft sich mittlerweile auf einem fünfstelligen Bereich.

Zudem bittet die Bundespolizei um Mithilfe, falls Sie entlang der benannten Bahnstrecke verdächtige Personen oder auffällige Beobachtungen gemacht haben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell