Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann versteckt sich in Zugtoilette - Haftbefehl

Mainz (ots)

Am 9. September 2025 um 02:00 Uhr wird die Bundespolizei im Hauptbahnhof Mainz zum auf Gleis 4 eingefahrenen IC 60403 zur Unterstützung durch eine Zugbegleiterin angefordert. Ein Mann hatte sich in der Zugtoilette eingeschlossen, um sich der Fahrkartenkontrolle zu entziehen, da er nicht über den erforderlichen Fahrschein verfügte. Die Polizisten öffneten die Tür und nahmen den Mann mit zur Dienststelle, da dieser sich nicht ausweisen konnte. Es wurde festgestellt, dass es sich um einen 37-jährigen Polen handelte. Gegen diesen bestand, neben einem Einreise- und Aufenthaltsverbot, auch ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Da der Mann die Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 5.600 Euro nicht leisten konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 140 Tagen in die JVA Rohrbach gebracht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 37-Jährigen wegen des Erschleichens von Leistungen sowie des Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

