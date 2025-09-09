PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Ausgesetzte Katzenbabys gerettet

BPOL-KL: Ausgesetzte Katzenbabys gerettet
Bad Kreuznach (ots)

Am 9. September 2025 fanden zwei Jugendliche im Stadtgebiet Bad Kreuznach nahe der Heilig Kreuz Kirche eine Plastiktüte, in der ein Tierrucksack mit zwei Katzenbabys steckte. Scheinbar waren die Katzenkinder schon länger in dem winzigen Rucksack gefangen, da sie bereits in ihrer eigenen Notdurft saßen. Um 14:40 Uhr übergaben die beiden Jugendlichen die Findeltiere an die Polizeibeamten der Bundespolizei in Bad Kreuznach. Die Kätzchen wurden umgehend befreit, durch die Einsatzkräfte provisorisch versorgt und anschließend an das Tierheim Bad Kreuznach übergeben. Dort bekamen die Kätzchen die Namen der übergebenden Beamten. So heißen sie nun Julian und Anna-Sophie. Möglicherweise werden die beiden sogar bei der Bundespolizistin ihr neues Zuhause finden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Tierquälerei gegen Unbekannt eingeleitet und an die zuständige Polizeidienststelle übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

