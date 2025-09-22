PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Frau entblößt sich und leistet Widerstand am Hauptbahnhof Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Am 19. September 2025 gegen 13:00 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern von der Deutschen Bahn AG über eine verhaltensauffällige Person in der Vorhalle des Hauptbahnhofs Kaiserslautern informiert. Eine Streife der Bundespolizei konnte daraufhin eine 48-jährige litauische Staatsangehörige feststellen. Während der Kontrolle zog die Frau ihr Oberteil hoch und präsentierte den Beamten als auch den anwesenden Reisenden ihre Brüste. Aufgrund des Verhaltens sollte die Frau aus dem Bahnhof begleitet werden. Die 48-jährige leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten. Infolgedessen wurde die Frau zur Dienststelle am Hauptbahnhof Kaiserslautern verbracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde von der Frau abgelehnt, weshalb die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme anordnete. Während der Widerstandshandlung wurde ein Beamter am Unterarm verletzt. Er konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Frau wieder entlassen. Gegen die 48-jährige Frau wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Erregung öffentlichen Ärgernisses eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 10:05

    BPOL-KL: Knall vor dem Hauptbahnhof führt zur Festnahme

    Kaiserslautern (ots) - Am 18. September 2025 gegen 13:05 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern einen lauten Knall vor dem Hauptbahnhof Kaiserslautern wahr. Zunächst bestand der Verdacht einer Sachbeschädigung. Im Rahmen der Überprüfung kontrollierten die Beamten einen 46-jährigen Deutschen. Bei der Abfrage seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass gegen ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:41

    BPOL-KL: Frau mit zwei Haftbefehlen am Hbf Mainz festgestellt

    Mainz (ots) - Am Abend des 15. September 2025 um 20:50 Uhr wird eine 41-jährige Deutsche im Hauptbahnhof Mainz bei einer Streitigkeit durch die Bundespolizei festgestellt und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Frau stellte sich heraus, dass gegen sie zwei Haftbefehle vorlagen. Die Staatsanwaltschaft Mainz erließ einen Vollstreckungshaftbefehl aufgrund Betruges; ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren