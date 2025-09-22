Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Frau entblößt sich und leistet Widerstand am Hauptbahnhof Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Am 19. September 2025 gegen 13:00 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern von der Deutschen Bahn AG über eine verhaltensauffällige Person in der Vorhalle des Hauptbahnhofs Kaiserslautern informiert. Eine Streife der Bundespolizei konnte daraufhin eine 48-jährige litauische Staatsangehörige feststellen. Während der Kontrolle zog die Frau ihr Oberteil hoch und präsentierte den Beamten als auch den anwesenden Reisenden ihre Brüste. Aufgrund des Verhaltens sollte die Frau aus dem Bahnhof begleitet werden. Die 48-jährige leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten. Infolgedessen wurde die Frau zur Dienststelle am Hauptbahnhof Kaiserslautern verbracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde von der Frau abgelehnt, weshalb die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme anordnete. Während der Widerstandshandlung wurde ein Beamter am Unterarm verletzt. Er konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Frau wieder entlassen. Gegen die 48-jährige Frau wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Erregung öffentlichen Ärgernisses eingeleitet.

