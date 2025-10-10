POL-HB: Nr.: 0669--Wasserschutzpolizei zieht nach schwerem Umweltverstoß hohe Sicherheitsleistungen ein

Polizei Bremen

Wasserschutzpolizei zieht nach schwerem Umweltverstoß hohe Sicherheitsleistungen ein

Bremen (ots)

Ort: Bremerhaven, Stromkaje Zeit: 8.10.25

Bei einer routinemäßigen Kontrolle eines unter der Flagge Liberias fahrenden Containerschiffes in Bremerhaven wurde ein schwerwiegender Verstoß gegen die Vorschriften der Meeres- und Luftverschmutzung festgestellt. Die Wasserschutzpolizei ahndete den Verstoß und zog am Mittwoch hohe Sicherheitsleistungen ein.

Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei Bremen stellten am Mittwoch bei einer Kontrolle an der Stromkaje in Bremerhaven fest, dass das Containerschiff seit dem 11. August dieses Jahres die Nord- und Ostsee befuhr, ohne die Stickoxidgrenzwerte für die Abgase einzuhalten. Das Schiff verfügte zwar über eine Abgasreinigungsanlage, doch diese wurde nicht in Betrieb genommen.

Aufgrund dieses Verstoßes hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie gegen den verantwortlichen Kapitän und den Leitenden Ingenieur des Frachtschiffes Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 42.000 Euro angeordnet. Diese wurden am Mittwoch eingezogen.

