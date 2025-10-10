PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0669--Wasserschutzpolizei zieht nach schwerem Umweltverstoß hohe Sicherheitsleistungen ein--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremerhaven, Stromkaje
Zeit: 	8.10.25

Bei einer routinemäßigen Kontrolle eines unter der Flagge Liberias fahrenden Containerschiffes in Bremerhaven wurde ein schwerwiegender Verstoß gegen die Vorschriften der Meeres- und Luftverschmutzung festgestellt. Die Wasserschutzpolizei ahndete den Verstoß und zog am Mittwoch hohe Sicherheitsleistungen ein.

Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei Bremen stellten am Mittwoch bei einer Kontrolle an der Stromkaje in Bremerhaven fest, dass das Containerschiff seit dem 11. August dieses Jahres die Nord- und Ostsee befuhr, ohne die Stickoxidgrenzwerte für die Abgase einzuhalten. Das Schiff verfügte zwar über eine Abgasreinigungsanlage, doch diese wurde nicht in Betrieb genommen.

Aufgrund dieses Verstoßes hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie gegen den verantwortlichen Kapitän und den Leitenden Ingenieur des Frachtschiffes Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 42.000 Euro angeordnet. Diese wurden am Mittwoch eingezogen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

