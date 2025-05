Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

ZOLL-F: Nach Lieferung von Streckmitteln - Zollfahndung Frankfurt und Staatsanwaltschaft Hanau zerschlagen Drogenhändlerbande neun Haftbefehle vollstreckt und weitere Person festgenommen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt am Main / Hanau / Main-Kinzig-Kreis / Wetteraukreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und der Staatsanwaltschaft Hanau vom 21.05.2025

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hanau vollstreckte das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main mit Spezialeinheiten des Zolls, der Zentralen Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ) und der hessischen Polizei in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 21.05.2025, insgesamt neun Haftbefehle in Hanau, Bruchköbel, Maintal, Nidderau, Niederdorfelden, Schöneck und Karben. Darüber hinaus wurde ein weiterer mutmaßlicher Drogenhändler vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung von insgesamt 17 Objekten stellten die Einsatzkräfte rund 17 Kilogramm Amphetamin, 41 Kilogramm Marihuana, Kokain, Haschisch, Streckmittel sowie eine zerlegte Amphetaminküche und 200 Liter Chemikalien zur mutmaßlichen Drogenherstellung sicher. Weiterhin konnten u.a. über 27.000 Euro Bargeld, eine hochwertige Armbanduhr sowie drei Kfz sichergestellt bzw. gepfändet werden.

Zuvor wurden im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen in Deutschland durch den Zoll bereits mehr als 235 Kilogramm Amphetamin, rund 20 Kilogramm Marihuana und Kokain sowie rund 170 Kilogramm Amphetamin in Skandinavien sichergestellt.

Das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main ermittelt im Auftrag Staatsanwaltschaft Hanau gegen eine vierzehnköpfige Tätergruppierung wegen des Verdachts des unerlaubten Herstellens und des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Die Ermittlungen des Zollfahndungsdienstes starteten im Herbst 2024 nach einer Verdachtsmeldung der Gemeinsamen Grundstoffüberwachungsstelle (GÜS) des Zollkriminalamtes und des Bundeskriminalamtes über die Lieferung mutmaßlicher Streckmittel für Drogen an eine Adresse im Main-Kinzig-Kreis.

"Streckmittel werden oft dort in größeren Mengen eingesetzt, wo Tatverdächtige illegal synthetische Betäubungsmittel herstellen oder mit Betäubungsmitteln aller Art Handel treiben. Hierbei dienen die Streckmittel dazu, die Wirkung von Rauschgift zu verstärken oder zumindest das Volumen und somit letztlich die Gewinnmarge auf dem illegalen Markt zu erhöhen," so Carina Orth, Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main. "Der Erfolg der heutigen Maßnahmen ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft Hanau und dem Zollfahndungsamt Frankfurt am Main", sagt Staatsanwalt Jung, der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hanau.

Die festgenommenen Personen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau dem Haftrichter beim Amtsgericht Hanau vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheidet.

Die Einsatzmaßnahmen wurden durch spezialisierte Kräfte der hessischen Polizei unterstützt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Unschuldsvermutung gilt.

Die Beantwortung von Anfragen erfolgt über die zuständige Staatsanwaltschaft Hanau.

Zusatzinformationen:

Aufgabe der Gemeinsamen Grundstoffüberwachungsstelle von Zollkriminalamt und Bundeskriminalamt (GÜS) ist u.a. die Überwachung von sogenannten Grundstoffen, also Chemikalien, die neben einer legalen Verwendung in der Industrie ebenso für die illegale Herstellung synthetischer und halbsynthetischer Drogen wie Amphetamin, Methamphetamin, MDMA sowie Heroin und Kokain missbraucht werden können. Die GÜS nimmt Verdachtsmeldungen aus der Industrie entgegen, verarbeitet Hinweise und Informationen zu verdächtigen Sendungen und ist Koordinierungsstelle zwischen Polizei- und Zolldienststellen sowie Kontaktstelle für andere inländische und ausländische Behörden. Wichtig hierbei sind insbesondere die kurzen Kommunikationswege - bei der GÜS arbeiten Kolleginnen und Kollegen von Zoll und Polizei als gemeinsame Einheit auch räumlich direkt zusammen.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell