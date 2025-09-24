Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Diebstahl von Verkehrszeichen

Wilgartswiesen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18.09.2025, gegen 14:00 Uhr und Montag, dem 22.09.2025, gegen 10:00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Verkehrszeichen sowie eine Warnbarke samt Leuchte entwendet. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 300,00 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 entgegen. |pidn

