PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Dahn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Diebstahl zweier Ortstafeln/ Zeugenaufruf

PI Dahn/ Tatort: Busenberg u. Schindhard (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 11.09.2025, gegen 11:00 Uhr auf Montag, dem 15.09.2025, gegen 13:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine Ortstafel samt Rahmengestell der Gemeinde "Busenberg", als auch eine Ortstafel der Gemeinde "Schindhard". Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt ca. 480,00 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pi-dahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 entgegen. |pidn

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Dahn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Dahn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Dahn
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 06:57

    POL-PIDN: Verkehrsunfallflucht

    Dahn (ots) - Am Samstag den 30.08.2025, in der Zeit von 17:40 Uhr bis 18:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des SBK Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Verursacher stieß gegen einen dort geparkten, grauen BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pi-dahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der ...

    mehr
  • 03.08.2025 – 04:50

    POL-PIDN: Verkehrsunfallflucht

    Dahn (ots) - Am Mittwoch, den 30.07.2025, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr kam es in der Sportplatzstraße 18 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte den am Fahrbahnrand geparkten PKW (blauer Renault Twingo) an der Heckstoßstange und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Sachscha-den wird auf etwa 1000 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder ...

    mehr
  • 30.07.2025 – 16:35

    POL-PIDN: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

    Busenberg (ots) - Am Vormittag des 28.07.2025, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, ereignete sich in Busenberg, an der Kreuzung Am Burgblick - Schloßstraße, ein Verkehrsunfall zwischen einem fahrradfahrenden Kind und einem PKW. Hierbei wurde das Kind leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Dahn per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren