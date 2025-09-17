Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Diebstahl zweier Ortstafeln/ Zeugenaufruf

PI Dahn/ Tatort: Busenberg u. Schindhard (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 11.09.2025, gegen 11:00 Uhr auf Montag, dem 15.09.2025, gegen 13:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine Ortstafel samt Rahmengestell der Gemeinde "Busenberg", als auch eine Ortstafel der Gemeinde "Schindhard". Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt ca. 480,00 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pi-dahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 entgegen. |pidn

