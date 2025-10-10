PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0672--Blockadeaktion aufgelöst--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Überseestadt, Getreidestraße
Zeit: 	10.10.25, 10 Uhr

Am Freitagvormittag blockierten rund 100 Umwelt- und Klimaaktivisten, teils vermummt, die Zufahrt zu einem Hafendienstleister in der Getreidestraße im Stadtteil Walle (siehe Meldung Nr. 0671).

Mehrfach wurden die Teilnehmenden der Versammlung aufgefordert, ihre Vermummung abzulegen. Da dies ignoriert wurde, stellt die Polizei die Personalien der beteiligten Personen fest. Die Versammlung wurde aufgelöst. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die trotzdem noch in der Sitzblockade verharrten, wurden zur Identitätsfeststellung mit auf die Polizeiwache genommen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Versammlungsverstößen und des Verdachts der Nötigung, durch die Aktion wurden Zulieferer an der Zufahrt behindert, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

