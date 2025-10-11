PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0674 --Snackautomat ausgeräumt - Täter gestellt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen- Schwachhausen, OT Bürgerpark, Alter Hollerallee
Zeit: 	11.10.2025, 04:25 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht zu Samstag einen 37-Jährige in Schwachhausen. Der Mann hatte zuvor die Scheibe eines Snackautomaten eingeschlagen und diverse Lebensmittel entwendet.

In Schwachhausen schlug gegen 04:25 Uhr ein bis dato Unbekannter mittels eines Backsteines einen Snackautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hollerallee ein und entnahm diverse Lebensmittel daraus. Als er mit seinem Fahrrad flüchtete, prallte er gegen ein Bushaltestellenhaus und stürzte zu Boden. Seine zweite Flucht zu Fuß währte auch nicht lang, denn die zuvor alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten ihn kurz danach und nahmen den 37 Jahre alten Mann vorläufig fest. An dem Bushaltestellenhaus fanden die Polizisten das Stehlgut und stellten es sicher.

Gegen den 37-Jährigen wurde eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

