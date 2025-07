HZA-A: Circa 75.000 Zigaretten in LKW-Auflieger versteckt

Hauptzollamt Augsburg

Circa 75.000 Zigaretten konnten Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg kürzlich im Laufe von Kontrollen an der BAB 8 sicherstellen. Die Zigaretten waren in einem LKW Auflieger in laminierten Arbeitsplatten versteckt. Die Beamten zogen den türkischen LKW an der Anschlussstelle Leipheim aus dem fließenden Verkehr, um diesen zu kontrollieren. Der Fahrer gab auf Nachfrage an, keine verbrauchsteuerpflichtigen oder verbotenen Waren mitzuführen. Er habe Möbel aus der Türkei für den Transport nach England geladen. Mithilfe einer Großröntgenanlage wurden Röntgenaufnahmen des LKWs erstellt. Hierbei entdeckten die Beamten Auffälligkeiten im oberen Teil des Aufliegers. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zwölf laminierte Arbeitsplatten fest. Darin versteckt waren jeweils knapp 6.300 Stück Zigaretten. Die Zigaretten wurden sichergestellt und gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt München übernommen. Der Steuerschaden beläuft sich auf über 19.700 Euro.

Berufsinformationstag des Hauptzollamts Augsburg: Wer sich für den Beruf des Zöllners bzw. der Zöllnerin interessiert, hat am 19.07.2025 die einmalige Chance, sich persönlich vor Ort ein Bild zu machen und sich zu informieren. Interessierte können sich unter infotag-augsburg@zoll.bund.de anmelden.

