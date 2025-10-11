Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0676 --Demonstrationsgeschehen am Samstag

Bremen

Ort: Bremen-Stadtgebiet Zeit: 11.10.2025, 13:45 Uhr - 15:25 Uhr

Am Samstagvormittag begleiteten Einsatzkräfte der Polizei Bremen eine angemeldete Versammlung in Form eines Aufzuges, an dem in der Spitze bis zu 420 Menschen teilnahmen. Der Aufzug und die anschließende Kundgebung verliefen nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt friedlich und störungsfrei.

Gegen 13:45 Uhr setzte sich der Aufzug unter dem Motto "Gemeinsam Ackern. Mercosur stoppen! Für ein solidarisches Ernährungssystem jetzt!" vom Bahnhofsplatz in Bewegung. Die Strecke führte unter anderem über den Herdentorsteinweg, die Wilhelm-Kaisen-Brücke und die Westerstraße bis zu den Neustadtswallanlagen. Es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

Außerhalb des Aufzugs stellten Einsatzkräfte an einer Brücke über der Gustav-Böhrnsen-Straße in Walle auf dem Privatgelände eines Hafendienstleisters ein Banner in diesem Themenzusammenhang fest. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurde gefertigt.

Gegen 15:25 Uhr wurde die Demonstration durch die Versammlungsleitung beendet. Das angemeldete "Klima-Camp" dauert bis zum 12. Oktober 2025 an.

