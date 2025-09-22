Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Eine 81 Jahre alte Frau hat am Samstagnachmittag (20.09.2025) auf der Bundesstraße 10 unter Alkoholeinwirkung einen Unfall verursacht und ist davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die 81-Jährige fuhr mit ihrem VW Golf gegen 16.00 Uhr Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Einfahrt Am Westkai kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Warnbaken. Anschließend fuhr sie weiter über die Bundesstraße 14, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach der Frau und kontrollierten sie im Bereich der Ausfahrt Winnenden-West. Dabei stellten sie fest, dass die Seniorin mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung steht. Sie musste eine Blutprobe abgeben, die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

