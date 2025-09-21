PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbruch in einem Altenheim - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Nord (ots)

Am Samstagmittag (20.09.2025) wurde in eine Wohnung in einer Altenheimanlage an der Oskar-Schlemmer-Straße in Stuttgart-Nord eingebrochen. Als sich die beiden Bewohner, ein 83 Jahre altes Ehepaar, im Zeitraum von 12.15 Uhr bis 13.00 Uhr nicht in der Wohnung befanden, brachen unbekannte Täter die Wohnungstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten anschließend hochwertigen Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. In diesem Zusammenhang fielen zwei Männer und eine Frau als mögliche Tatverdächtige auf. Die beiden Männer werden mit einer Körpergröße von zirka 170 Zentimeter und einer stämmigen Figur beschrieben. Beide trugen Baseball-Mützen und kurze Hosen. Einer der beiden Männer führte noch einen dunklen Rucksack mit sich. Bei der Tatverdächtigen soll es sich um eine zirka 160 Zentimeter große Frau mit langen, braunen Haaren, welche zu einem Zopf gebunden waren, gehandelt haben. Diese habe auffällige rote Turnschuhe und eine Sonnenbrille getragen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Stuttgart unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

